На днях Electronic Arts провела встречу с инвесторами, пролив свет на дальнейшие планы компании

Electronic Arts поделилась важной информацией на инвестиционной встрече, объявив, что следующая часть Battlefield не выйдет до 2025 года. Тем временем, компания усердно трудится над поддержкой текущей игры, Battlefield 2042. Седьмой сезон с новыми картами и еженедельными заданиями уже на подходе.

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Не смотря на успешный старт с 107 тысячами игроков (благодаря бесплатным выходным), Battlefield 2042 столкнулся с потерей аудитории. Пиковые показатели упали до 13 тысяч геймеров, что составляет средний убыток в 25% базы игроков каждый месяц. Несмотря на вызовы, компания решительно продолжает инвестировать в игру и работает над ее улучшением, стремясь удержать интерес геймеров.