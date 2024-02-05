Топовый Galaxy S24 Ultra получил от автора YouTube-канала PBKreviews 9 баллов из 10 за ремонтопригодность, а теперь портал оценил младшую модель флагманской серии — Galaxy S24

В свежем обзоре Galaxy S24 Ultra от YouTube-канала PBKreviews выявлено, что устройство заслужило 9 баллов из 10 за ремонтопригодность. Экспертная разборка раскрывает интересные детали: разбирать смартфон следует только с задней стороны, аккуратно поддевая стеклянную крышку. Уникальной особенностью является возможность замены каждого защитного стекла тыльных камер без полной разборки устройства.

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Внутреннее устройство смартфона компактно, обеспечивая относительную легкость извлечения каждого элемента. Примечательно, что для замены аккумулятора Samsung предусмотрела специальный язычок, облегчающий процесс. Необычной деталью стала испарительная камера под батареей, визуально увеличенная по сравнению с предыдущей моделью.





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Несмотря на высокую оценку, итоговые 9 баллов были взяты не без критики. Половина балла была снята за организацию компонентов и время, необходимое на разборку и ремонт. Оставшаяся половина балла ушла за сложность замены дисплея, который почти невозможно заменить без повреждений.