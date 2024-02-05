Проблема в том, что гарнитура совершенно не учитывает, чьи руки она видит

В свежем обзоре CNET на Apple Vision Pro выявлены как передовые, так и неожиданные аспекты использования гарнитуры. Отмечается высокая точность отслеживания взгляда и жестов пользователя благодаря множеству камер и датчиков. Однако становится явным, что гарнитура не различает владельца от посторонних.

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Сотрудники CNET продемонстрировали, что посторонний человек может манипулировать гарнитурой, показывая перед ней различные жесты. Это означает, что, несмотря на продвинутые технологии распознавания, Vision Pro не обеспечивает должного уровня безопасности. Владелец остается наблюдателем, не осведомленным о действиях, которые инициируются посторонними.





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Вопрос о том, сможет ли Apple решить эту проблему, остается актуальным и вызывает обсуждение в сообществе. Критики высказывают опасения относительно возможности нежелательного вмешательства и надеются на оперативное решение со стороны компании.