Всё больше разработчиков уходят из ААА, делая выбор в пользу относительно небольших проектов

В последнее время многие разработчики из крупных студий предпочитают меньшие проекты, и одним из самых заметных стал тактический шутер Hornet от команды, принимавшей участие в создании Cyberpunk 2077, BioShock и Borderlands.

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Hornet обещает захватывающую игру с паранормальным кооперативом и PvE-шутером. Игра вдохновлена S.T.A.L.K.E.R. и "Пикником на обочине". Сюжет начинается с таинственных врат в постъядерной Европе, где группа оперативников обнаруживает тела другого отряда, таким образом создавая интересный поворот событий.





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Открытый мир Hornet обещает динамичные события и разнообразные паранормальные объекты. В ролике анонса использована стилизация под found footage, что создает увлекательную атмосферу мокьюментари. Игрокам предстоит сразиться с потусторонними сущностями в условиях постъядерной атмосферы, наполненной чертовщиной и неожиданными сюжетными поворотами.