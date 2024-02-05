Правоохранительные органы изъяли десятки тысяч контрафактных AirPods на общую сумму 167 миллионов юаней или 23,5 миллиона долларов

Сегодня стало известно, что правоохранительные органы Китая успешно провели масштабную операцию по разоблачению и закрытию подпольных цехов, занимающихся производством поддельных наушников Apple AirPods.

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В ходе рейда в девяти подпольных цехах было обнаружено порядка 114 000 наборов фальшивых AirPods. Из них 69 000 уже были готовы к отправке, а более 45 000 находились на стадии сборки и упаковки. Эксперты оценивают общую стоимость изъятых поддельных наушников в впечатляющую сумму в 167 миллионов юаней или 23,5 миллиона долларов.

Кроме того, полиция конфисковала четыре комплекта инструментов для подделки наушников, более 50 000 комплектов упаковочных материалов и более 10 000 комплектов запасных частей. Эти цифры подчеркивают масштаб операции и многостороннюю деятельность подпольных производств.

Интересно, что фальшивые AirPods были отправлены в более чем 10 провинций и городов по всей территории Китая, включая Гуандун, Шаньдун, Сычуань и Хайнань. Пока нет официального подтверждения, но существует вероятность, что они также могли попасть за границу.

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Аналитики высказывают предположение, что убытки Apple от продажи поддельных "яблочных" наушников в 2021 году могли достигнуть впечатляющей суммы в 3 миллиарда долларов. Этот случай подчеркивает актуальность проблемы контрафактной продукции и необходимость дальнейшего сотрудничества в борьбе с ней.