На носу премьера Persona 3 Reload, и критики обещают — фанатам мало не покажется

SEGA, несомненно, сейчас на пике своего творческого всплеска с недавним выпуском новой части Like a Dragon. Однако, кажется, они только разогревают двигатели перед запланированным взлетом с Persona 3 Reload.

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Рецензии экспертов после снятия эмбарго на Persona 3 Reload являются настоящим калейдоскопом положительных отзывов. Критики высоко оценили мастерскую доработку спорных моментов оригинала, сохранение неповторимого стиля и захватывающий сюжет. Выдающаяся оценка в 89 баллов на Metacritic и OpenCritic лишь подтверждает грядущий триумф ремейка.





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MeuPlayStation утверждает, что Persona 3 Reload не просто ремейк, а одна из величайших игр десятилетия, благодаря обилию нового контента, визуальным улучшениям и цепляющей истории. Остается только дождаться релиза и погрузиться в это захватывающее приключение на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series. Для всех поклонников JRPG это обещает стать незабвенным игровым событием.