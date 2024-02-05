Производитель показал как экстерьер, так и интерьер автомобиля, раскрыв несколько интересных особенностей

Jeep представил вниманию поклонников подробности своего готовящегося к выпуску электрического внедорожника - Wagoneer S. Автомобиль поражает не только эффективностью электрического двигателя, но и стильным дизайном.

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Экстерьер Wagoneer S обладает аэродинамической формой кузова, привлекательной светодиодной подсветкой на фирменной решетке и внушительной световой панелью сзади. Классические ручки дверей добавляют изыска.

Но истинное волшебство начинается внутри. Салон украшен четырьмя дисплеями - одним за рулём, двумя по центру и дополнительным экраном сзади. Круговой переключатель режимов езды, включая "Песок", "Снег", "Эко", "Авто" и "Спорт", придает автомобилю дополнительную гибкость. Аудиосистема McIntosh с 19 динамиками подчеркивает премиальный характер салона.

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На технической стороне Wagoneer S обещает впечатляющие характеристики - 600 лошадиных сил и разгон до "сотни" за 3,5 секунды. Пока нет данных об автономности, но уже с осени этого года можно будет приобрести этот электрический шедевр. А ещё в этом году нас ожидает релиз более компактного электрокара Recon.