Он будет доступен в единственной комплектации с двумя двигателями, запасом хода в 1150 км и тремя рядами сидений

Evolute привнесла инновацию в мир автомобильной индустрии с гибридным кроссовером i-Space. Автомобиль оснащен двумя двигателями: электромотором (177 л.с.) и бензиновым ДВС (110 л.с.), обеспечивая эффективное сочетание производительности и экологичности.

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i-Space может проехать до 87 км на электротяге и впечатляющие 1150 км в режиме гибрида. Ускорение до 100 км/ч занимает всего 7,4 секунды, а максимальная скорость достигает 165 км/ч. Уникальность заключается в том, что бензиновый двигатель работает в последовательном режиме, подзаряжая аккумулятор и повышая эффективность.

Гибридный кроссовер оборудован обширным набором смарт-функций, включая датчики света и дождя, 360-градусные камеры, ассистент смены полосы и другие. Evolute i-Space также предлагает интеллектуальную систему очистки воздуха, двухзонный климат-контроль, панорамное остекление крыши и другие опции для максимального комфорта.

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Стоимость этой инновации составляет 3 899 000 рублей, представляя собой единственную комплектацию с высоким уровнем технологий и функциональности. Evolute i-Space обещает стать важным игроком в сегменте гибридных автомобилей, предлагая баланс производительности, эффективности и современных технологий.