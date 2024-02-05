На полках российских магазинов появился первый ноутбук на базе процессора Intel Core i9 14-го поколения. Речь идёт о ASUS ROG Strix G18, представленном ещё на CES 2024

В последних поставках российских розничных магазинов появился ASUS ROG Strix G18 – передовой ноутбук, предназначенный для геймеров и оборудованный выдающимся процессором Intel Core i9 14-го поколения. Этот внушительный геймерский аппарат, дебютировавший на мировой выставке CES 2024, предлагает потребителям широкий выбор из трех конфигураций, объединенных процессором Intel Core i9-14900HX и 18-дюймовым IPS-экраном разрешением 2560x1600 пикселей, обладающим частотой обновления 240 Гц.

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На старте продаж появилась самая доступная версия – G814JVR-N6010, оснащенная мощной видеокартой NVIDIA GeForce 4060, 16 ГБ ОЗУ (расширяемыми до 32 ГБ) и 1 ТБ накопителем. Стоимость этой модели оценена в 206 990 рублей.

Следующий уровень представлен моделью G834JZR-N6072, которая предлагает более продвинутую видеокарту GeForce RTX 4080, до 12 ГБ ОЗУ (расширяемые до 64 ГБ) и тот же 1 ТБ SSD. Эта конфигурация, обеспечивающая оптимальные игровые возможности при разрешении 4K и максимальных настройках, оценена в 302 990 рублей.

Флагманская версия G834JYR-R6080W впечатляет не только мощью GeForce RTX 4090 с 16 ГБ видеопамяти, но и использованием технологии mini-LED, обеспечивающей высокую яркость и контрастность, близкую к OLED. За эти передовые возможности придется выложить внушительные 399 999 рублей.

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ASUS ROG Strix G18 становится привлекательным выбором для геймеров, ищущих в высокопроизводительном мобильном устройстве передовые технологии и возможности для насыщенного игрового опыта.