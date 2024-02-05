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Nata15
«Концовка» Suicide Squad: Kill the Justice League взорвала соцсети
Suicide Squad: Kill the Justice League даёт всё новые причины себя ненавидеть

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В свежем релизе Suicide Squad: Kill the Justice League зрители обнаружили неожиданный сюжетный поворот, вызвавший бурю негодования. После раннего доступа игроки, завершившие основную кампанию за девять часов, огорчились неудачной судьбой Бэтмена, что вызвало эмоциональные реакции в игровом сообществе.

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В центре внимания – утечка концовки, спойлеры которой раскрывают судьбу главного героя. Эпизод, в котором Харли Квинн жестоко издевается и убивает Бэтмена, вызвал волну негодования в социальных сетях. Критика касается не только сюжета, но и отсутствия уважения к наследию Batman Arkham и ушедшему актеру Кевину Конроу.

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Обсуждения в игровом сообществе подчеркивают разочарование в выборе разработчиков и высказывают сомнения в отношении соответствия игры стандартам. Игровое сообщество с нетерпением ожидает, сможет ли раздача игровой валюты изменить негативное мнение. Видеоролик с утечкой концовки уже собрал более 35 миллионов просмотров, подчеркивая волнение и интерес к событиям в мире Suicide Squad.

#новости #техника
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«Концовка» Suicide Squad: Kill the Justice League взорвала соцсети
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