Он в деталях продемонстрировал каждый элемент её комплекта, а заодно рассказал, для чего они нужны, и проверил, как они работают

Профильный видеоблоггер Маркес Браунли провёл обзор и дал подробную разъяснительную информацию о свежей модели девайса от Apple, а именно, Apple Vision Pro, на своем популярном YouTube-канале.

реклама

В ходе видеоролика Браунли не только детально представил каждую составляющую гарнитуры, но и систематизировал их функциональность, акцентируя важные аспекты новинки.





Производитель грамотно распределил комплектующие по трем различным коробкам: миниатюрной для линз коррекции зрения, средней для удобного переноса защитного кейса, и крупной, где находится сама Vision Pro вместе с дополнительными аксессуарами.

При распаковке особо выделяется наличие защитного чехла на внешнем экране гарнитуры, а также комплектации салфеткой из микрофибры, утолщенной подушечкой для повышения комфорта, инструкцией, ремешком для головы, дополнительной внешней батареей на 3166 мАч и зарядным устройством с USB Type-C.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В соответствии с представленным обзором, все съемные детали гарнитуры легко заменяемы, что подчеркивает высокую степень модульности устройства. Для удобства регулировки ремешка предусмотрена специальная кнопка справа. Защитный кейс разработан с учетом организации внутреннего пространства для хранения Vision Pro, аккумулятора и других аксессуаров, обеспечивая тем самым аккуратность и компактность при транспортировке.