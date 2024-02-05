Никто не сомневается в успешности Genshin Impact — подобно Fortnite, мультяшная экшен-RPG вечно на слуху. Однако экспертам этого мало, поэтому они регулярно наводят справки о прибыли китайского хита

Genshin Impact продолжает устанавливать новые стандарты в мире игр, превосходя ожидания и укрепляя свою позицию в индустрии. Согласно последнему отчету от data.ai, эта многоплатформенная китайская игра собрала удивительные 5 миллиардов долларов всего за 40 месяцев своего существования. Этот успех не только подтверждает популярность Genshin Impact, но и делает его одним из самых быстрорастущих проектов в мобильной игровой сфере.

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Неоспоримо важно отметить, что игра опережает своих конкурентов в этой гонке к успеху. Clash of Clans достигала подобного уровня выручки за 51 месяц, а Pokemon GO — за 58. Таким образом, Genshin Impact проявляет выдающуюся динамику роста, что подчеркивает его значимость в мире развлечений.

Специфика успеха Genshin Impact также проявляется в глобальной прибыли. В Китае, родной стране игры, только iOS-версия принесла разработчикам 1,5 миллиарда долларов. Япония следует на втором месте с 1,06 миллиарда, а США занимают третье место с 903 миллионами долларов. Эти цифры подчеркивают международный успех Genshin Impact и его способность привлекать аудиторию по всему миру.

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После обновления "Яркие птицы в весеннем небе", игроки могут ожидать не только нового контента и захватывающих событий, но также появление нового персонажа, Ка Мин. Эти обновления демонстрируют стремление разработчиков к постоянному обогащению игрового опыта, что поддерживает интерес и преданность сообщества.