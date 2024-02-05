«Яндекс» обновил мобильное приложение «Дом с Алисой», добавив в него новые условия для создания сценариев

"Яндекс" выпустил обновление для приложения "Дом с Алисой", предоставляя пользователям удобные инструменты для создания сценариев умного дома. Теперь можно легко устанавливать условия для активации сценариев, например, автоматически приглушать свет, когда включается телевизор в определенное время. Разработчики также внедрили готовые варианты сценариев для упрощения процесса.

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Кроме того, добавлена возможность "плавного" управления яркостью умных лампочек, что позволяет им постепенно изменять свет от яркого к тусклому или наоборот. Эти инновации призваны сделать управление умными устройствами более интуитивным и гибким. Обновление уже доступно всем пользователям на различных платформах, принося новые уровни удобства в повседневную жизнь.