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Сбербанк внедрил в свою финансовую экосистему новое приложение "Учёт Онлайн" с акцентом на управление финансами для устройств на iOS. Пользователям iPhone уже доступна загрузка приложения из официального магазина приложений.
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В сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Сбера, банк призывает клиентов обновить приложение, поскольку старые версии скоро перестанут функционировать. "Учёт Онлайн" в первую очередь выделяется возможностью эффективного планирования погашения долгов, предоставляя также доступ ко всем привычным сервисам банка.
Ранее удалённый из магазина Apple официальный клиент "Сбербанк Онлайн" теперь уступает место новому приложению. Банк активно призывает своих клиентов совершить переход, предлагая также установить "Учёт Онлайн" в своих отделениях. Это новшество подчеркивает стремление Сбербанка обеспечивать клиентам более удобные и современные инструменты для управления их финансами.