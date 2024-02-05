Сбер рассказал о новом приложении для iOS-устройств с доступом к функциям уже привычного «Сбербанк Онлайн»

Сбербанк внедрил в свою финансовую экосистему новое приложение "Учёт Онлайн" с акцентом на управление финансами для устройств на iOS. Пользователям iPhone уже доступна загрузка приложения из официального магазина приложений.

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В сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Сбера, банк призывает клиентов обновить приложение, поскольку старые версии скоро перестанут функционировать. "Учёт Онлайн" в первую очередь выделяется возможностью эффективного планирования погашения долгов, предоставляя также доступ ко всем привычным сервисам банка.

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Ранее удалённый из магазина Apple официальный клиент "Сбербанк Онлайн" теперь уступает место новому приложению. Банк активно призывает своих клиентов совершить переход, предлагая также установить "Учёт Онлайн" в своих отделениях. Это новшество подчеркивает стремление Сбербанка обеспечивать клиентам более удобные и современные инструменты для управления их финансами.