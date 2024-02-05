Отраслевой аналитик Мин-Чи Куо поделился своим анализом цепочки поставок комплектующих для iPhone на 2024 год и сообщил, что она значительно изменилась по сравнению с прошлым годом

Эксперт по отраслевому анализу, Мин-Чи Куо, представил обширный обзор прогноза цепочки поставок комплектующих для iPhone в 2024 году, обнародовав важные изменения по сравнению с предыдущим периодом. По последним данным, компания Apple резко сократила поставки ключевых полупроводниковых компонентов на 15%, уменьшив объем до 200 миллионов единиц. Это явление, по мнению аналитика, может свидетельствовать о возможном снижении интереса к предстоящим моделям iPhone.

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Прогноз Куо подвергся воздействию нескольких факторов, включая сокращение поставок в Китай, конкуренцию от новых форм-факторов у других производителей и ограниченные инновации в дизайне. Он также высказывает предположение, что Apple может столкнуться с значительным уменьшением спроса на свои продукты, возможно, столкнувшись с наибольшим падением интереса к фирменным устройствам среди крупнейших производителей мобильных телефонов. Это событие представляет собой значительный поворот в динамике рынка, требующий внимания от индустрии и потребителей.