На сайте Samsung ненадолго появились рекламные изображения ещё не представленного фитнес-браслета Galaxy Fit3. Похоже, они были опубликованы по ошибке

На сайте Samsung недавно появились мельком рекламные материалы, посвященные ещё не представленному фитнес-браслету Galaxy Fit3. Эти изображения, по всей видимости, были опубликованы по ошибке, но интернет, как обычно, успел запомнить каждую деталь.

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Исходя из рендеров, браслет обещает выделиться, особенно в области дисплея. По сравнению с предыдущей моделью Fit2, экран становится шире, что придает устройству сходство с умными часами. Отмечается наличие кнопки для быстрого отсоединения ремешка, что добавляет практичности в повседневном использовании. Оранжевый и тёмно-зелёный варианты цвета ремешков привносят нотку стиля, в то время как сам браслет демонстрирует элегантное серебристое исполнение.

Подробности технических характеристик пока остаются тайной. Однако предыдущие утечки намекают на алюминиевый корпус, 1,61-дюймовый дисплей и впечатляющий вес всего 21,39 грамма. Любопытно, что браслет обещает продолжительную автономность до 13 дней без подзарядки.

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Ожидалось, что Samsung представит новинку на CES 2024, но анонс не состоялся. Судя по всему, бренд готовит более запоминающийся момент для анонса своего нового смарт-браслета Galaxy Fit3 в ближайшем будущем. Время покажет, какой бриллиант приготовил Samsung для своих поклонников в мире носимых устройств.