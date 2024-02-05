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На сайте Samsung недавно появились мельком рекламные материалы, посвященные ещё не представленному фитнес-браслету Galaxy Fit3. Эти изображения, по всей видимости, были опубликованы по ошибке, но интернет, как обычно, успел запомнить каждую деталь.
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Исходя из рендеров, браслет обещает выделиться, особенно в области дисплея. По сравнению с предыдущей моделью Fit2, экран становится шире, что придает устройству сходство с умными часами. Отмечается наличие кнопки для быстрого отсоединения ремешка, что добавляет практичности в повседневном использовании. Оранжевый и тёмно-зелёный варианты цвета ремешков привносят нотку стиля, в то время как сам браслет демонстрирует элегантное серебристое исполнение.
Подробности технических характеристик пока остаются тайной. Однако предыдущие утечки намекают на алюминиевый корпус, 1,61-дюймовый дисплей и впечатляющий вес всего 21,39 грамма. Любопытно, что браслет обещает продолжительную автономность до 13 дней без подзарядки.
Ожидалось, что Samsung представит новинку на CES 2024, но анонс не состоялся. Судя по всему, бренд готовит более запоминающийся момент для анонса своего нового смарт-браслета Galaxy Fit3 в ближайшем будущем. Время покажет, какой бриллиант приготовил Samsung для своих поклонников в мире носимых устройств.