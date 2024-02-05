Обе новинки выполнены в складном форм-факторе, оснащены экранами с высокой частотой обновления и построены на базе процессоров AMD Ryzen 7, а также интересны приличным объёмом памяти

В игровом мире появилось две новые портативные консоли от AyaNeo - Flip DS и Flip KB. Эти инновационные устройства обещают удивительные игровые возможности для покупателей.

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Обе консоли оснащены высокочастотными экранами и впечатляющими процессорами AMD Ryzen 7. Flip DS выделяется дополнительным 3,5-дюймовым экраном, который добавляет интересные возможности, в то время как Flip KB предоставляет стильную QWERTY-клавиатуру для ещё большего удобства.

Основной экран обеих консолей имеет размер 7 дюймов с разрешением 1920x1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Интересный факт - шарнир, который позволяет откинуть крышку под углом 120, 150 или даже 180 градусов, открывая новые возможности использования.

Процессоры Ryzen 7 7840U или Ryzen 7 8840U с 8 ядрами Zen 4 и тактовой частотой до 5,1 ГГц обеспечивают мощность, необходимую для погружения в захватывающий игровой опыт. Память LPDDR5X объемом 16 или 32 ГБ, а твердотельные накопители варьируются от 512 ГБ до внушительных 2 ТБ.

Чтобы раскрыть графический потенциал, консоли оснащены разъемом OCuLink для подключения внешних видеокарт. Не забыты и геймеры - наличие триггеров на базе датчиков Холла и классических элементов геймпадов обеспечивает удобство управления в различных играх.

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Цены на эти гейминговые новинки начинаются от $899 для AyaNeo Flip KB с процессором Ryzen 7 7840U (16/512 ГБ) и достигают $1479 для AyaNeo Flip DS с процессором Ryzen 7 8840U (64 ГБ/2 ТБ). Возможность предзаказа также доступна со скидками. Новые консоли AyaNeo обещают захватывающее игровое будущее в компактном формате.