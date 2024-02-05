В руки техноблогера Зака Нельсона, известного своими экстремальными методами тестирования смартфонов, попал флагманский Samsung Galaxy S24 Ultra

Техноблогер Зак Нельсон, известный своими нестандартными и строгими методами тестирования мобильных устройств, принялся за проверку флагманского Samsung Galaxy S24 Ultra. В ходе серии интенсивных испытаний была подвергнута анализу прочность экрана, защищенного новым стеклом Gorilla Glass Armor. Результаты впечатляют: даже под воздействием кернера с индексом твёрдости 6 и "восьмёрки" видимые царапины были обнаружены лишь при хорошем освещении и выключенной подсветке дисплея.

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Затем Зак сконцентрировал внимание на титановой рамке устройства, протестировав ее канцелярским ножом. В результате появились несложные царапины, но самое важное, что кнопки включения и громкости оказались изготовлены из алюминия, что стало неожиданным открытием.

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Также был проведен тест на огонь, и Galaxy S24 Ultra успешно выдержал воздействие, начиная проявлять первые повреждения на экране только после 30 секунд. Впечатляющим оказался и тест на сгибание, где смартфон продемонстрировал несокрушимость, сохраняя работоспособность и структуру корпуса даже после нескольких подходов. Все эти результаты подчеркивают высокий уровень устойчивости и надежности Samsung Galaxy S24 Ultra, что, несомненно, привлечет внимание ценителей технологий.