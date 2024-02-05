Похоже, видеокарта получилась ещё более урезанной, чем предполагалось ранее

Об ожидаемой 6-гигабайтной версии графической карты RTX 3050 появилась важная информация на сайте европейского интернет-магазина. Австрийский ритейлер E-tec поделился техническими подробностями, предоставив интересные детали о грядущем устройстве.

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Согласно разобранной информации, новая RTX 3050 будет оборудована 16 потоковыми мультипроцессорами и 2048 ядрами CUDA. Базовая тактовая частота GPU составит 1552 МГц, с возможностью увеличения до 1807 МГц в режиме Boost. Пропускная способность памяти достигнет 168 ГБ/с, а тепловая мощность (TDP) оценивается до 130 Вт.

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Ожидается, что новинка поступит в продажу в первом квартале 2024 года, и, судя по предварительной информации, её цена составит $179. Но стоит отметить, что эти данные требуют официального подтверждения. Следите за обновлениями, чтобы быть в курсе последних новостей об этой графической карте.