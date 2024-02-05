Помимо дисплеев с высокой частотой обновления, новинки примечательны хорошей скоростью отклика и поддержкой актуальных технологий, способных улучшить пользовательский опыт своих владельцев

AOC пополнила свой ассортимент двумя новыми мониторами из серии Gaming G4, обещая пользователям не только выдающиеся характеристики, но и улучшенный игровой опыт.

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Модель 27G4X выделяется 27-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920x1080 пикселей и потрясающей частотой обновления в 180 Гц. Время отклика дисплея всего 1 мс, при этом он поддерживает стандарт HDR10 и впечатляющую технологию NVIDIA G-SYNC. Разнообразие интерфейсов включает HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 и 3,5-мм аудиопорт.

Кроме того, 27G4X обзавелся регулируемой по высоте подставкой, что позволяет настроить устройство под свои предпочтения. Встроенные динамики мощностью 2 Вт обеспечивают возможность игры без использования дополнительных звуковых устройств. Цена этой модели в Европе оценена в €199.

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Модель 24G4X предлагает аналогичные технические характеристики, за исключением более компактной диагонали экрана – 23,4 дюйма. Её стоимость составляет €175, что делает её более доступным вариантом для потенциальных покупателей.