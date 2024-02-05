Компания Avast заблокировала работу всех своих продуктов в России

Avast решила прекратить работу своих продуктов в России, в том числе и популярной утилиты CCleaner. Пользователи столкнулись с уведомлением "Этот продукт запрещено использовать в вашем месте пребывания", и это произошло после предварительного ограничения доступа российским пользователям к скачиванию и оплате услуг.

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Однако сообщество пользователей проявило невероятную находчивость, обнаружив метод обхода ограничений. Для восстановления работы CCleaner необходимо удалить приложение, переустановить его в условиях отключенного интернет-соединения, а затем в настройках снять галочку с "Автоматического обновления программы". После этого можно снова включить интернет, и утилита продолжит свою работу, игнорируя запрет Avast.

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Этот случай является примером того, как технологическое сообщество быстро адаптируется к изменениям и находит способы обойти новые ограничения.