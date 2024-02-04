Очередной патент Apple вновь намекнул на планы компании по выпуску смартфона с гибким дисплеем — но не складным, а выдвижным

Новейший патент от Apple предоставляет подробности о возможной разработке уникального смартфона с выдвижным гибким дисплеем. В отличие от обычных складных телефонов, устройство приобретает квадратную форму в "походном" положении, при этом часть дисплея остается внутри. При необходимости дисплей выдвигается наружу, трансформируя смартфон во что-то, близкое к традиционному iPhone.

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Помимо смартфонов, Apple указывает на потенциальное применение выдвижных дисплеев в других устройствах, включая iPad, iMac и телевизоры. На данный момент официальная дата выпуска таких инновационных устройств остается загадкой.