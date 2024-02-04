Агентство Bloomberg сообщило, что с 5 февраля новой главой Blizzard Entertainment станет Йоханна Фарис

В последнее время в мире технологий произошли значительные перемены — крупный игровой гигант Activision Blizzard объявил о серьезных сокращениях, касающихся 1900 сотрудников, включая президента студии, Майка Ибарра. Это решение вызвало волнение в индустрии, с учетом ранней успешности компании.

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Относительно нового руководства Blizzard Entertainment, Йоханна Фарис была представлена в качестве нового главы компании. Ее опыт в роли генерального менеджера Call of Duty получил высокую оценку. Прежде чем присоединиться к Activision в 2018 году, она отработала 12 лет в Национальной футбольной лиге NFL, что добавляет ей опыт.

Информационные источники, включая агентство Bloomberg, предоставили дополнительные детали, подчеркивая, что Йоханна Фарис начнет свои новые обязанности с 5 февраля. Это назначение происходит на фоне отмены перспективного проекта Odyssey, который находился в разработке более шести лет. Команда проекта, несмотря на неудачу, до последнего момента надеялась на спасение через слияние с Activision, но эти надежды оказались тщетными.

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События вокруг Activision Blizzard привлекают внимание в технологическом сообществе, а влияние Йоханны Фарис как нового руководителя Blizzard Entertainment становится объектом обсуждения.