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В результате тщательного сравнительного тестирования, проведенного китайским блогером, была выявлена интересная динамика в прочности трех флагманских смартфонов: Xiaomi 14 Pro, Honor Magic6 Pro и iPhone 15 Pro.
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Каждое из этих устройств оснащено уникальным защитным стеклом: Dragon Crystal Glass в Xiaomi 14 Pro, Ceramic Shield в iPhone 15 Pro и G-Rhino в Honor Magic6 Pro.
Эксперимент включал сбрасывание устройств с различных высот на твердые поверхности, включая деревянный пол, кафель, каменную плитку, камень и асфальт. Важно отметить, что все смартфоны были подвергнуты одинаковой методике тестирования.
Первым неудачником стал iPhone 15 Pro, который при падении на асфальт с высоты 1 метр получил повреждения задней крышки. В то время как Xiaomi 14 Pro и Honor Magic6 Pro остались без видимых повреждений.
При продолжении испытаний Xiaomi 14 Pro показал небольшие признаки повреждений при сбрасывании на кафель с высоты 1,5 метра, в то время как Honor Magic6 Pro остался без повреждений.
Однако при более серьезном испытании — падении на каменную плитку с высоты 1,5 метра — экран Xiaomi 14 Pro перестал включаться, хотя сам смартфон продолжал функционировать.
Последний этап тестирования, падение с высоты 2 метра, выявил интересные результаты. Xiaomi 14 Pro показал разбитие стекла при контакте с асфальтом, в то время как Honor Magic6 Pro сохранил целостность экрана, несмотря на загнутое стекло по краям.
В итоге Honor Magic6 Pro стал победителем, сохраняя целостность экрана даже в самых экстремальных условиях. Эксперимент также подчеркнул, что выбор защитного стекла играет ключевую роль в прочности смартфона при падениях на твердые поверхности.