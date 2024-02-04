Бренд Machenike представил новый игровой ноутбук Dawn 15 Mate, особенностями которого стали узнаваемый дизайн и производительное железо.

Компания Machenike внесла новый вклад в мир геймерской техники с анонсом своего последнего творения — игрового ноутбука Dawn 15 Mate. Этот стильный гаджет сочетает уникальный дизайн и передовые технологии, обеспечивая увлекательный игровой опыт.

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Dawn 15 Mate оснащен 15-дюймовой матрицей с разрешением 2560x1440 пикселей, обеспечивая четкость изображения. Частота обновления 165 Гц сделает геймплей еще более плавным. Интегрированный экран с охватом 100% цветовой гаммы sRGB делает каждую деталь игры живой. Дополнительно дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060 идеально дополняет 10-ядерный процессор Intel Core i7-13620H, обеспечивая выдающуюся производительность.

Система несет на борту 16 ГБ оперативной памяти DDR5-4800, с возможностью увеличения до 64 ГБ, и SSD-накопитель PCIe 4.0 вместимостью 512 ГБ, благодаря чему загрузочные экраны и переходы между приложениями становятся моментальными.

Система охлаждения ноутбука впечатляет: пять медных тепловых трубок и два вентилятора гарантируют эффективное охлаждение даже в интенсивных сценах игр. При габаритах 361 x 241 x 27,9 мм и весом 2,3 кг Dawn 15 Mate легок и удобен в переноске.

Клавиатура с подсветкой обеспечивает комфортное пользование даже в темное время суток, а звуковая система Sound Blaster Cinema поднимает аудиокачество на новый уровень, добавляя глубину и объем звучания.

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Machenike Dawn 15 Mate уже доступен для покупки на китайском рынке по цене $845, предлагая геймерам уникальное сочетание стиля и производительности в одном устройстве.