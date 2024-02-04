Приближается очередной релиз Skull & Bones — похоже, на сей раз Ubisoft твёрдо вознамерилась выпустить игру, потому что начала раздавать различные интервью с грандиозными обещаниями. Например, продюсер проекта уверен, что её ждёт большой успех. Или, по крайней мере, пытается убедить в этом публику

В свежем интервью продюсера игры Skull & Bones, Невена Дравински, рассказаны амбициозные планы Ubisoft по релизу проекта. Дравински утверждает, что они удвоили усилия, делая игру уникальной с фокусом на позитиве. Он выделяет элементы, такие как сеттинг, корабельные сражения, кооперативный режим, глубокий лор, экономика и прогрессия, как ключевые факторы привлечения игроков.

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Однако после закрытого тестирования в декабре появились негативные отзывы на Reddit, где геймеры выражают скуку и разочарование. Тред собрал 11 тысяч апвоутов и более полутора тысяч комментариев, что подчеркивает негативное восприятие ранней версии игры.

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Релиз запланирован на 16 февраля, и игровое сообщество ожидает с нетерпением увидеть, сможет ли Skull & Bones оправдать высокие ожидания и преодолеть негативные первые впечатления от тестирования.