Геймеры соскучились по стратегиям от старой доброй Blizzard — и громче всего об этом сообщает грандиозный успех Kickstarter-кампании Stormgate от выходцев из студии

Ветераны Blizzard, собравшиеся в новую студию Frost Giant, создали настоящую сенсацию на Kickstarter своим проектом Stormgate. Начав с скромной цели в $100 000, команда была ошеломлена успехом — сумму собрали всего за 15 минут.

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Через 48 часов коллектив разработчиков уже праздновал $1 000 000, а на момент написания новости сборы превысили отметку в $2 100 000. Заметно, что изначально невысокая цель, вероятно, стала стратегией для впечатления инвесторов. Всего до старта кампании инвесторы уже выделили 35 миллионов долларов на создание Stormgate, и этого оказалось недостаточно.

Геральд Виллория, директор по коммуникациям, высказал мнение, что хоть 35 миллионов кажутся огромной суммой, по меркам крупнейших студий это всё ещё скромно. Всё это происходит в условиях модели free-to-play, но более 13 000 геймеров предпочли внести $60 на Kickstarter, получив доступ к бета-версии и двум дополнительным главам сюжетной кампании. А 2000 человек решили вложить $200, чтобы стать обладателями коллекционного издания.

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Stormgate планирует выйти в ранний доступ летом текущего года, и успешные сборы на Kickstarter говорят о живом интересе к стратегическим играм, разрабатываемым этой талантливой командой.