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Nata15
В соцсети Weibo поделились ключевыми характеристиками смартфонов серии Xiaomi 15
Инсайдер под ником Smart/Wisdom Pikachu в соцсети Weibo поделился ключевыми характеристиками будущих новинок

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Эксклюзивные детали ожидаемой линейки Xiaomi 15 просочились в сеть. Инсайдер с псевдонимом Smart/Wisdom Pikachu на платформе Weibo раскрыл ключевые особенности готовящихся флагманов.

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Согласно информатору, Xiaomi 15 будет оснащен мощным процессором Snapdragon 8 Gen 4, что может сделать Xiaomi первым производителем с новейшим чипом Qualcomm. Базовая версия устройства впечатлит 6,36-дюймовым плоским AMOLED-экраном разрешением 2670x1200 пикселей, пиковой яркостью 1400 нит и частотой обновления 120 Гц. Pro-версия обещает экран большей диагонали и с разрешением 2K. Удивительно, что компания планирует снизить энергопотребление матрицы на 15–20%.

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Подробности остаются тайной, но Xiaomi 15 обещает прийти на рынок с инновационными функциями и выдающейся производительностью. Ожидаем дополнительных подробностей о флагманах Xiaomi 15 в ближайшем будущем.

#новости #техника
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