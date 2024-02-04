Вслед за флагманами Samsung намерена представить пару более доступных смартфонов линейки Galaxy A

Samsung, продолжая свою успешную линейку Galaxy A, готовится представить две новые модели: Galaxy A35 и A55. Утечки информации из базы данных Бюро индийских стандартов (BIS) раскрывают интересные детали об обеих версиях.

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Galaxy A55 выделяется металлическим корпусом и тройной тыльной камерой со следующими характеристиками: основной датчик на 50 МП, сверхширокоугольный на 12 МП и макро-объектив на 5 МП. Фронтальная камера обещает разрешение 32 МП. За производительность устройства отвечает чип Exynos 1380 с графикой Xclipse 530, базирующейся на архитектуре AMD RDNA2.

Судя по утверждениям, Galaxy A35 также будет использовать чип Exynos 1380 и предлагать 6 ГБ оперативной памяти. Он получит обновленный дизайн экрана с узкими рамками и круглым вырезом для фронтальной камеры. Оба устройства обещают внушительный аккумулятор на 5000 мАч, поддерживающий быструю зарядку на 25 Вт. Особенностью дизайна станет Key Island — выступ на боковой грани, интегрирующий физические клавиши громкости и питания.

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Официальная дата презентации пока остается тайной, но фанаты ожидают дополнительных подробностей от Samsung в ближайшее время.