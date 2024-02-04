Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nata15
Samsung готовит к выходу два доступных смартфона Galaxy A35 и A55
Вслед за флагманами Samsung намерена представить пару более доступных смартфонов линейки Galaxy A

реклама

Samsung, продолжая свою успешную линейку Galaxy A, готовится представить две новые модели: Galaxy A35 и A55. Утечки информации из базы данных Бюро индийских стандартов (BIS) раскрывают интересные детали об обеих версиях.

реклама

Galaxy A55 выделяется металлическим корпусом и тройной тыльной камерой со следующими характеристиками: основной датчик на 50 МП, сверхширокоугольный на 12 МП и макро-объектив на 5 МП. Фронтальная камера обещает разрешение 32 МП. За производительность устройства отвечает чип Exynos 1380 с графикой Xclipse 530, базирующейся на архитектуре AMD RDNA2.

Судя по утверждениям, Galaxy A35 также будет использовать чип Exynos 1380 и предлагать 6 ГБ оперативной памяти. Он получит обновленный дизайн экрана с узкими рамками и круглым вырезом для фронтальной камеры. Оба устройства обещают внушительный аккумулятор на 5000 мАч, поддерживающий быструю зарядку на 25 Вт. Особенностью дизайна станет Key Island — выступ на боковой грани, интегрирующий физические клавиши громкости и питания.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Официальная дата презентации пока остается тайной, но фанаты ожидают дополнительных подробностей от Samsung в ближайшее время.

#новости #техника
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Причудливый дизайн колёсных колпаков Tesla Cybertruck стал причиной повышенного износа резины
6
Названы лучшие видеокарты 2024 года – продукция NVIDIA получила всего 2 места из 6 возможных
22
В Амурской области возводят самый протяженный мост на Дальневосточной железной дороге
+
Изменение даты на 1 декабря 10 000 года вывело Windows 11 из строя
11
Стали известны характеристики возможного чипсета в смартфоне POCO F6
+
Космоплан Dream Chaser был успешно подключен к грузовому модулю Shooting Star
1
Губернатор Техаса заявил, что Байдену бы стоило поучиться у российского лидера
5
Производитель NAND-памяти для SSD YMTC включен в список компаний, угрожающих безопасности США
6
Процессоры Intel Arrow Lake-S не получат поддержку Hyper Threading
4
Умное кольцо Samsung Galaxy Ring появилось в приложении Good Lock
+
Автосалоны Германии вынужденно предлагают скидки на новые и подержанные автомобили
+
Бывалые криптоинвесторы ожидают падение цены Биткоина ниже $20000 после халвинга
3
MSI добавила поддержку 256 ГБ оперативной памяти DDR5 на некоторые материнские платы Z790
+
Будущий Poco F6 будет оснащён процессором с производительностью Snapdragon 8 Gen 2
2
Комиссия FСC требует получения письменного согласия потребителей перед совершением робозвонков
+
Palit RTX 4080 Super имеет два нераспаянных 8-контактных разъема питания
6
Sony запретила активировать ключи от своих игр в Steam жителям России и Беларуси
16
Cyberpunk 2077 получит новый патч
+
Встроенную графику процессоров Ryzen 5 8500G, Ryzen 5 8600G и Ryzen 7 8700G сравнили в играх
2
Волна банкротств прошла по Финляндии в 2023 году
3

Популярные статьи

Что такое «холодная» обкатка двигателя, чем она лучше «горячей» и почему обязательна
17
Субъективный обзор на разные экранизации романа "Солярис"
32
Гайд по настройке и оптимизации видеокарты в 2024 году
41
Что меня раздражает в современных мониторах
32
О современном состоянии военно-воздушных сил Латвии
10
МК-1: Воздушный крейсер в небе
2
Украина получает серийный GLSDB
1
История снайперского прицела ПТ: от разработки до снятия с производства
1
Сеул приступил к производству средневысотных БПЛА, чтобы иметь десять дронов на каждый у КНДР
5

Сейчас обсуждают

Твоя мамка
15:29
Додик, у меня олед теоек 3 год, юзаю как мониторя никаких выгораний. Ips с fald подсветкой. Монитору 6 лет, никаких засветов, все отлично
Что меня раздражает в современных мониторах
baran
15:26
Скажите как AFMF активировать на AMD, в драйвере включаю, а в киберпанке fps не повышается, только картинка мутная становится
GeForce RTX 2000-й и 3000-й серии получили прирост производительности, доходящий до 75%
Nahoni
15:22
Фото -зачОт ! Не менял ли он в юности фамилию с Невменько ?!
Джо Байден набрал 96% голосов на праймеризе в Южной Каролине
Nahoni
15:20
А там внутри микросхемок китайских случайно нет ?!
Европа борется с почти неуничтожимыми инвазивными крабами
Johan_888
15:20
На амд связках карта+проц там в процентах больше прирост.
Найден способ активации Resizable Bar на устаревших платформах LGA 1155, LGA 2011 и лучше
FelsheR-BAN100plussz
15:19
и главное, как неожиданно быстро, завелся нужный дедушка, с кучей непроверенных подписных листов за надеждина!
Кандидат в президенты Борис Надеждин сдал в ЦИК 105 тысяч подписей за выдвижение на выборы
pitbuldoser
15:14
Вот чего у Украины всегда навалом - это офигенных планов победы. Один другого лучше. Даже немного жаль, что скоро некому будет придумывать очередные офигительные планы :))
CNN: Буданов заявил о разработке специального плана действий для украинских формирований
FelsheR-BAN100plussz
15:13
на Фастовского похож - в Сибири "аптаматичэски нэ прайдет"
Кандидат в президенты Борис Надеждин сдал в ЦИК 105 тысяч подписей за выдвижение на выборы
FelsheR-BAN100plussz
15:11
Кутузка печатаюций свтатьи восхваляющие инагентов = уже не по закону!)) Эта мразота только вонять о несоблюдении законов умеет, соблюдать - нет.
Кандидат в президенты Борис Надеждин сдал в ЦИК 105 тысяч подписей за выдвижение на выборы
FelsheR-BAN100plussz
15:07
Новость что Босак и Дуда тоже считают Крым российским?
Кандидат в президенты Борис Надеждин сдал в ЦИК 105 тысяч подписей за выдвижение на выборы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем