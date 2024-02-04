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Свежий релиз Sony, ремастер The Last of Us: Part II, стал объектом оживленных обсуждений. В трейлере присутствуют восторженные отзывы прессы, но он стал центром внимания среди геймеров, собрав более 3,2 тысячи дизлайков при 2,1 тысяче лайков.
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Среди комментариев выделяется интересное саркастическое воспоминание одного игрока, который вспоминает свои приключения в оригинальной игре с прадедом в далеком 1923 году. В его словах благодарность Sony за возможность вернуться в то золотое прошлое через ремастер.
Некоторые геймеры выражают свою любовь к серии, но подчеркивают усталость от постоянных ремастеров и ремейков. Они сравнивают игры Sony с рассказами друзей о школьных событиях, отмечая, что аудитория уже выросла, чтобы быть удовлетворенной таким подходом.