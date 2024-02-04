Новинка стала олицетворением высоких стандартов и всех достижений компании

В рамках своего столетнего юбилея Beyerdynamic представляет наушники DT 770 PRO X Limited Edition, символизирующие высокие стандарты и достижения компании. Интегрированная система драйверов STELLAR.45 обеспечивает превосходное воспроизведение звука, придавая звучанию точность и четкость.

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Новый съемный кабель Mini-XLR добавляет гибкости в использовании наушников. А стильный черный корпус, украшенный кожаной отделкой на оголовье и велюровыми подушками серого цвета, создает визуальную элегантность. Эта модель обладает универсальной совместимостью, что расширяет возможности подключения к различным аудиоустройствам.

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Комплектация включает кабель Mini-XLR, адаптер, стильную сумку на шнурке и юбилейный буклет, предлагаемые по цене $199 в предзаказе.