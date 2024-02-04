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Nata15
Сбер выпустил большое обновление GigaChat
Команда разработчиков Сбера выпустила большое обновление для собственной нейросети GigaChat. Если быть точнее, то для моделей GigaChat Pro и GigaChat Lite и Lite+

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В последнем обновлении GigaChat от Сбера произошел кардинальный сдвиг в направлении усовершенствования нейросетей. Новые версии, включая GigaChat Pro, GigaChat Lite и Lite+, заметно повысили свою интеллектуальную и вычислительную мощность. Обучающие датасеты претерпели значительные изменения, что сказалось на качестве ответов моделей в областях экономики, права и медицины.

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Особое внимание уделено GigaChat Pro и GigaChat Lite, где размер контекста увеличен с 4000 до внушительных 8000 токенов. Это позволяет обрабатывать текст объемом до 12 страниц A4 (14 pt) за один запрос, что вдвое превосходит предыдущую способность моделей. Таким образом, пользователи могут ожидать более детальных и обширных ответов в рамках одного диалога.

Новая модель, GigaChat Lite+, представляет собой ответ на менее сложные задачи, сохраняя при этом все ключевые метрики стандартной версии Lite. Но на этот раз её размер контекста увеличен до 32 000 токенов, что предоставляет дополнительные резервы для более обширных данных.

Следует также выделить новую функциональность в GigaChat API, где появилась возможность формировать векторные представления текста. Эта дополнительная возможность открывает двери для более точной оценки смысловой схожести текстов, повышения точности ответов и более эффективного решения задач поиска и классификации информации.

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В общем, обновление GigaChat стало значимым шагом вперед, предоставляя пользователям более мощные инструменты для решения разнообразных задач и более глубокого взаимодействия с моделями на основе искусственного интеллекта.

#новости #техника
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