Сокращённый разработчик World of Warcraft Адам Холиски поделился в X историей мести Activision Blizzard: он сумел унести из компании десять лет подписки на её MMORPG

Бывший ведущий разработчик World of Warcraft, Адам Холиски, решил прощаться с Activision Blizzard весьма оригинальным образом. Узнав о своем увольнении, Холиски мгновенно прибег к своему запасу в виде десяти годовых кодов подписки на популярную MMORPG World of Warcraft.

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Экс-сотрудник, не желая упустить возможность, активировал все доступные коды, сэкономив тем самым приличную сумму – около 1558 долларов. Оказавшись в критическом моменте своей карьеры, он вспомнил о неиспользованной привилегии бесплатного игрового времени, предоставляемой компанией всем сотрудникам.

Однако не все его уволенные коллеги смогли повторить этот трюк. В комментариях в сети Х появилась информация о неудачных попытках других сотрудников, в частности, Джейка, который попытался скопировать подвиг Холиски, но столкнулся с проблемами из-за массового наплыва на внутренний сайт компании, который «упал» из-за ажиотажа.

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Эта история стала необычным сюжетом в карьере Холиски и подчеркнула особенности жизни в мире Blizzard, где даже прощание может быть нестандартным и вызывающим внимание.