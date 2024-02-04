Автор YouTube-канала MrMacRight уже протестировал техническую составляющую игры на iPhone 15 Pro и сравнил графику с компьютерной версией

Недавно состоялся ожидаемый релиз игры Death Stranding Director's Cut на компьютерах и мобильных устройствах Apple. MrMacRight, известный пользователь YouTube, подробно исследовал техническую составляющую игры на iPhone 15 Pro, предоставляя сравнение с компьютерной версией.

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На техническом уровне игра работает на iPhone 15 Pro с разрешением 1561х720 пикселей, при этом графика находится на минимальных настройках с ограничением частоты кадров 30 fps. Важными деталями являются включенные VSync и технология апскейлинга MetalFX, в то время как HDR, окружающее затенение и Screen Space Reflections (SSR) были отключены. Размер версии для iPhone и iPad составляет 54 ГБ, для Mac - 77 ГБ, что приближается к весу игры на PlayStation 5 и немного превосходит Windows-версию.





Касаясь управления, игру можно запускать с экрана, но оптимальным вариантом остается использование контроллера. Глубокий анализ графики выявил, что на устройствах Apple она проигрывает компьютерной версии: провода и объекты мерцают, а волосы персонажей обладают неестественным свечением. Впечатляющим моментом стало то, что на MacBook Pro с чипом M2 Max играет на максимальных настройках с разрешением 4K, достигая впечатляющего качества изображения.

Что касается производительности, на iPhone 15 Pro частота кадров часто опускается ниже 30 fps, с подтормаживаниями и возможностью аварийного завершения из-за нехватки памяти. MrMacRight решительно не рекомендует играть в Death Stranding Director's Cut на смартфоне.

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Следует отметить, что последние релизы на устройствах Apple включают в себя Resident Evil Village и Resident Evil 4 Remake, а впереди уже замаячил еще один крупный релиз — Assassin’s Creed Mirage. Все это создает интерес для геймеров и ценителей технологий на платформе Apple.