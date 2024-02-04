По словам производителя, есть три различных модификации, которые будут дороже конкурентов

MSI рассекретила свою последнюю разработку, портативную приставку Claw, не делая из этого крупного события. Тем не менее, детали устройства впечатляют.

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Базовая версия, оснащенная 14-ядерным процессором Intel Core Ultra 135H и 16 ГБ ОЗУ, предлагается по цене $699. Средний вариант за $749 получит более мощный 16-ядерный чип Core Ultra 155H и 512 ГБ SSD. Топовая версия с тем же процессором за $799, но с внутренним SSD на 1 ТБ.

Технические характеристики:

- 7-дюймовый дисплей, разрешение 1920x1080 пикселей, 120 Гц обновление, и яркость до 500 нит.

- Поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4 для бесперебойной связи.

- Емкий аккумулятор на 53 Втч обеспечит долгое время автономной работы.

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По сообщению производителя, приставка появится на прилавках уже в первой половине 2024 года. MSI Claw обещает стать конкурентоспособным игроком в мире портативных игровых устройств, предоставляя выдающиеся технические характеристики по привлекательным ценам.