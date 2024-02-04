Входящий в состав «АвтоВАЗа» «Автозавод Санкт-Петербург», где ранее производились автомобили Nissan, теперь будет выпускать автомобили под новым брендом XCITE

Автозавод Санкт-Петербург, входящий в структуру «АвтоВАЗа», анонсировал свой первый автомобильный проект под именем XCITE. Ранее специализирующийся на производстве автомобилей Nissan, завод теперь направляет свои усилия на создание нового бренда с собственной уникальной концепцией.

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Бренд XCITE обещает внушительный ассортимент моделей, спроектированных в тесном сотрудничестве с международными партнёрами. Логотип, представленный в виде латинской буквы X, символизирует динамичность и инновации. Название бренда происходит от английского слова «to excite», что переводится как «волновать» или «поднимать азарт».

Первая модель XCITE, X-Cross 7, уже попала в объективы камер, представляя собой, кажется, переименованную версию китайского кроссовера Chery Tiggo 7 Pro. Планируется, что первая партия, включающая несколько тысяч автомобилей, поступит в продажу весной 2024 года.

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Подробности о продукции XCITE обещают раскрыть в конце февраля, обещая зрителям обширную информацию о будущих моделях и взаимодействиях с мировыми партнёрами. XCITE приглашает в мир волнующих транспортных решений, где страсть к инновациям находит свое воплощение в каждой модели.