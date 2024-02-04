Приобрести тайтл можно за 1790 рублей — правда, стоит учесть системные требования

Легендарная постапокалиптическая игра, Death Stranding Director’s Cut, шагает вперёд, выпуская версии для устройств Apple: iPhone 15 Pro, iPad и Mac. Специальное издание теперь доступно для приобретения по цене 1790 рублей, но перед погружением в мир курьерских приключений, обрати внимание на детали

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Системные требования:

- iPhone с чипом Apple A17 Pro или новее;

- iPad с чипом Apple M1 или новее, и iPadOS 17.0 или новее;

- Mac с чипом Apple M1 или новее, и macOS 13.3 или новее.

Для установки требуется 1,7 ГБ, но после запуска будут загружены дополнительные 13 ГБ. Готовьте 50 ГБ свободного места для полноценного погружения в игровой процесс.

Оригинальная версия Death Stranding вышла 8 ноября 2019 года, а Director’s Cut с новым контентом увидел свет в сентябре 2021.

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