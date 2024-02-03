Выпущенный в конце прошлого года в Китае vivo X100 Pro наконец-то появится и за пределами Азии, о чём официально объявил сам производитель. Уже известна дата старта продаж в Европе и стоимость одного из самых продвинутых камерофонов

Vivo X100 Pro, выпущенный в конце прошлого года в Китае, готов взорвать европейский рынок. Смартфон оборудован продвинутым арсеналом камер: основной модуль с большим дюймовым сенсором, а 50 Мп телевик с 4,3-кратным оптическим приближением и макро-режимом.

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Это сопровождается 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц, флагманским процессором MediaTek Dimensity 9300 и мощным аккумулятором на 5400 мАч с поддержкой 100-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядки.

Европейские продажи стартуют 15 февраля по цене 1199 евро. За эту стоимость вы получаете не только технологическое великолепие, но и обещание трехлетней поддержки обновлений Android и гарантийного обслуживания. Для сравнения, в Индии аппарат предлагается за 89 999 рупий (~999 евро), в то время как в Китае цены начинаются от 4999 юаней (~649 евро).

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Вместе с X100 Pro, в Европе также появится обычный vivo X100. Определенно, vivo внедряет инновации и разнообразие на рынке мобильных устройств, предоставляя пользователям мощные инструменты и технологический прогресс.