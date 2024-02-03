Более 10 лет подряд звание самого продаваемого автомобиля в мире удерживала модель Toyota Corolla, но в 2023-м лидер сменился. Теперь это электрокар

По последним отчетам исследовательских компаний JATO Dynamics и Car Industry Analysis, электрокар Tesla Model Y преобразовывает автомобильный ландшафт, сместив Toyota Corolla с пьедестала лидера. Согласно предварительным данным, в 2023 году было продано удивительное количество – 1.23 миллиона единиц Model Y, что означает внушительный прирост в 64% по сравнению с прошлым годом.

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Эксперты подчеркивают, что успех Model Y особенно выдающ в Европе и Китае, двух ключевых рынках электромобилей. В Китае, согласно Китайской ассоциации автопроизводителей, продажи электрокроссовера Tesla увеличились на 45%, достигнув более 456 тысяч единиц в 2023 году.

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Эта перемена лидерства не только отражает переход к электрическим транспортным средствам, но и подчеркивает доминирование Tesla в индустрии, устанавливая новые стандарты и вызывая интерес к будущему электромобильного рынка.