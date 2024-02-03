Компания Ninkear представила обновлённую версию ноутбука N16 Pro. Он интересен не только производительной начинкой, но и дисплеем с высоким разрешением и точной цветопередачей

Компания Ninkear выпустила новое поколение своего ноутбука – N16 Pro, объединяющего в себе выдающуюся производительность и инновационные функции. Ноутбук оснащен мощным 10-ядерным процессором Intel Core i7-13620H, предлагая 16 потоков исполнения. Совместно с 32 ГБ оперативной памяти DDR4 и быстрым 1-терабайтовым SSD-накопителем, N16 Pro готов эффективно обрабатывать требовательные задачи.

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16-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560x1600 пикселей и частотой обновления 165 Гц гарантирует четкость и плавность отображения. Поддержка 100% цветового пространства sRGB обеспечивает точную цветопередачу, а встроенная графика Intel Iris Xe поднимает планку для мультимедийного качества.

N16 Pro предлагает удобство полноразмерной клавиатуры с цифровым блоком, подсветкой и инновационным сканером отпечатков в тачпаде. Аккумулятор емкостью 5500 мАч обеспечивает до 6 часов автономной работы в "офисном" режиме.

Ноутбук оборудован разъемами USB Type-A, Type-C, HDMI и 3,5-мм гнездом для наушников. Вес всего 1,8 кг, что делает его идеальным для мобильного использования.

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Ninkear N16 Pro уже доступен для покупки на официальном сайте производителя по цене 72 199 рублей. Однако количество устройств ограничено, поэтому желающим приобрести этот ноутбук стоит поторопиться. Полный пакет функций и стильный дизайн делают его заметным игроком на рынке ноутбуков.