По словам топ-менеджера, компания изначально планировала сделать ИИ-функции платными, поскольку в их разработку было вложено немало сил и ресурсов

Глава мобильного подразделения Samsung, Тэ Мун Ро, озвучил перспективы внедрения платных подписок на ИИ-сервисы для смартфонов Galaxy в рамках интервью порталу ET Telecom. По словам высокопоставленного руководителя, компания рассматривала идею взимания платы за использование функций искусственного интеллекта, утверждая, что в их разработку были вложены значительные ресурсы. В то же время, использование Galaxy AI будет оставаться бесплатным до 2025 года.

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Тэ Мун Ро подчеркнул, что хотя базовые функции будут доступны бесплатно, стоимость подписки пока не определена. В своем заявлении он также намекнул на перспективы внедрения еще более мощных ИИ-функций в будущем.

Компания планирует провести анализ потребностей пользователей, стремясь предоставить гибкий подход к тарификации, где те, кто ищет дополнительные возможности, смогут оценить их за дополнительную плату.

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Samsung намерена внедрить функции Galaxy AI в более чем 100 миллионов фирменных устройств по всему миру в течение 2024 года, обещая новый уровень взаимодействия с технологией для своих пользователей.