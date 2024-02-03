Геймеры с интересом наблюдают за разработкой исторического экшена «Смута» — всем интересно, сумеет ли команда Cyberia Nova выпустить что-нибудь хотя бы на уровне Atomic Heart

Разработчики из студии Cyberia Nova внесли изменения в планы по релизу своего ожидаемого исторического экшена "Смута". Вместо ожидаемой даты 26 февраля, игра выйдет 4 апреля. Перенос релиза сопровождается приятной неожиданностью: создатели обещают представить "бесплатную обучающую версию" проекта.

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Эта учебная версия позволит игрокам не только окунуться в атмосферу игры, но и получить интересные знания по истории Смутного времени. Виртуальная экскурсия по Москве, включающая лекцию и механики игры, станет доступной незадолго до официального релиза основной версии.

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Команда Cyberia Nova также обещает новый дневник разработки, посвященный боевой системе игры, который увидит свет 16 февраля. Геймеры с нетерпением ожидают раскрытия деталей, которые сделают их погружение в мир "Смуты" еще более захватывающим. Следите за обновлениями на нашем сайте, чтобы быть в курсе всех событий.