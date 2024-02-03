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Nata15
Россиянин запатентовал свою «киберверсию» ВАЗ-2104
Издание Auto.ru обнаружило в базе данных Роспатента заявку на регистрацию электромобиля, который напоминает Tesla Cybertruck и классическую «четвёрку» одновременно

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Эксклюзивный автомобильный проект, созданный жителем Курска, оказался удивительным сочетанием Tesla Cybertruck и ВАЗ-"четвёрки". Вдохновившись двумя знаковыми моделями, автор представил детальные эскизы, которые демонстрируют уникальное сочетание угловатых линий Cybertruck и элегантности "четвёрки". Особенно любопытно, что несмотря на статус электромобиля, в дизайне присутствует решётка радиатора, характерная для традиционных автомобилей с ДВС.

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Заявка на регистрацию этого проекта была подана в октябре 2023 года, однако лишь в январе 2024 года она была официально утверждена. Судьба этого уникального транспортного средства на российских дорогах остается загадкой. По всей видимости, автор данного авангардного проекта стремится внести свой вклад в индустрию электромобилей, успешно сочетая стили и технологии различных автомобильных культур. Возможно, мы станем свидетелями новой вехи в развитии мирового автомобильного дизайна.

#новости #техника
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