С игровой индустрией явно происходит что-то неладное: новости про сокращения стали чуть ли не обычным еженедельным делом. Чаще всего избавляется от лишнего персонала издательство Embracer Group

Судя по последним событиям в мире игровой индустрии, становится очевидным, что что-то не так: новости о сокращениях персонала становятся практически рутиной каждую неделю. Особенно активно в этом отношении выделяется издательство Embracer Group, которое на этот раз также привлекло внимание общественности.

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По данным портала Bloomberg, Embracer отменила разработку новой части Deus Ex и распустила команду, занимавшуюся этим проектом. Не стоит забывать, что работа над игрой шла целых два года и находилась на пороге активной фазы.

В результате этого шага студия Eidos Montreal, ранее заслужившая признание за Deus Ex: Human Revolution и Deus Ex: Mankind Divided, объявила о сокращении 97 сотрудников. Среди уволенных - разработчики, поддерживающий персонал и даже административные сотрудники. В официальном обращении к фанатам не было ни слова об отмененном проекте.

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Эти события вновь подчеркивают нестабильность игровой индустрии и ее непредсказуемость. Фанаты выражают надежду, что уволенные сотрудники найдут новые возможности, и индустрия сможет справиться с текущими трудностями, двигаясь в сторону более устойчивого будущего.