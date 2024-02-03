В сети был замечен новый патент Apple, связанный с работой фирменной гарнитуры Vision Pro

Apple продолжает совершенствование своих технологий с новым патентом, направленным на улучшение опыта использования гарнитуры Vision Pro.

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Патент предлагает инновационный метод измерения усталости без использования дополнительных датчиков. Путем постоянного мониторинга положения головы и сравнения данных с эталонами, гарнитура будет способна предостерегать пользователя от переутомления.

Если уровень усталости превысит установленные нормы, гарнитура активирует дополнительную подсветку периферийных областей изображения. Это поможет улучшить видимость и уменьшить необходимость активных движений головы.

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Важно отметить, что эта технология не требует использования сторонних сенсоров, что может открыть путь для ее внедрения через обновление операционной системы гарнитуры. Этот шаг подчеркивает стремление Apple к созданию инноваций, обеспечивающих безопасность и комфорт пользователей.