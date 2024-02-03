Компания Honor раскрыла дату презентации серии флагманских смартфонов Magic6 на международном рынке. Соответствующая информация появилась на официальном тизере, демонстрирующим место, дату и время предстоящего мероприятия

Компания Honor официально сообщила о дате мировой презентации своей флагманской серии смартфонов Honor Magic6. Событие назначено на 25 февраля и пройдет в рамках технологической выставки Mobile World Congress (MWC).

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Одной из ключевых особенностей модели Honor Magic6 Pro стала продвинутая камера, включающая 50-мегапиксельный основной датчик с оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольную камеру на 50 Мп и перископический телеобъектив с 108-мегапиксельным датчиком и 2,5-кратным оптическим зумом. Фронтальная камера получила вспомогательный датчик глубины для распознавания лица.

Смартфон также выделяется 6,8-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2800x1280 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью 5000 нит. Производитель оснастил устройство чипом Snapdragon 8 Gen 3 и батареей ёмкостью 5600 мАч.

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На той же презентации 25 февраля будет представлена глобальная версия складного смартфона Magic V2 от Honor. Пока не объявлена цена международной версии Honor Magic6 Pro. Ждем дополнительных анонсов на MWC.