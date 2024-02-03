Во время презентации Ryzen 7 8700G компания AMD сопоставила его iGPU с дискретной видеокартой GeForce GTX 1650. Энтузиасты решили проверить это заявление на практике.

Во время демонстрации процессора Ryzen 7 8700G AMD утверждала, что его встроенное графическое ядро (iGPU) сравнимо с дискретной видеокартой GeForce GTX 1650. Группа энтузиастов провела глубокий анализ, выявив, что хотя в бенчмарке 3Dmark TimeSpy GTX 1650 обогнала Radeon 780M (часть Ryzen 7 8700G) на 16,6%, реально iGPU было немного слабее.

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Тем не менее, энтузиастам удалось улучшить производительность iGPU путем разгона. Ryzen 7 8700G был повышен до 3400 МГц, а оперативная память – до 8400 МГц. Эти шаги привели к увеличению производительности Radeon 780M на 16,7%.

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В результате данной модификации Radeon 780M опередил GeForce GTX 1650 на 0,1%. Тем не менее, стоит учесть, что эта разница может оказаться незначительной в реальных условиях игры. Важно подчеркнуть, что показатели бенчмарка не всегда точно предсказывают реальную производительность графического процессора в различных играх.