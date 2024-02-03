Серия Call of Duty — рекордсмен по частоте выпусков серии игр, однако, даже у неё есть отменённые игры. В сеть попал геймплей космической части шутера, действия которой происходили на Луне

В мире видеоигр, где рекордсменом по частоте выпусков является серия Call of Duty, обнаружили забытый артефакт — отменённую игру NX1. Внезапно появившийся геймплей, демонстрирующий бои на Луне, вызвал волну интереса.

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Короткий ролик, опубликованный блогером mangafigurines, вызвал обсуждение в игровом сообществе. Бывший разработчик Брайан Брайт подтвердил подлинность материала и рассказал об истории NX1. Эта игра была разработана Respawn после распада Infinity Ward, когда Neversoft, отказавшись от Guitar Hero, взяла на себя создание высокобюджетной футуристической части Call of Duty.

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Миссия на Луне в NX1 стала экспериментом с низкой гравитацией, позволяя игрокам погрузиться в уникальный опыт. Однако, несмотря на увлекательность проекта, он был отменён и не увидел свет. Закрытие Neversoft в 2014 году поставило точку в этой истории, но следы космического сеттинга нашли своё продолжение в последующих частях, включая Infinity Warfare. Так NX1 стала не только отменённой игрой, но и частью сложного мозаичного пути развития вселенной Call of Duty.