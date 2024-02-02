Одной из недавних новинок Philips стал монитор 49B2U6900CH. Устройство оснащено огромным изогнутым экраном с высоким разрешением, а также рядом возможностей, направленных на выполнение профессиональных задач

Philips вводит в игру свой последний шедевр – монитор 49B2U6900CH, обладающий передовыми технологиями для эффективного выполнения профессиональных задач.

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Этот монстр технологии предлагает 48,8-дюймовый изогнутый матовый дисплей SuperWide с разрешением 5K Double QHD (5120x1440 пикселей). С частотой обновления 75 Гц и яркостью 450 нит, он обеспечивает впечатляющую четкость и контрастность изображения.

Встроенная веб-камера с автоматическим кадрированием является ключевой особенностью, позволяя настраивать изображение для оптимальных видеоконференций. Busylight, индикатор занятости, добавляет понимания к рабочему процессу, меняя цвет в зависимости от статуса.

Уникальная функция Smart KVM позволяет управлять двумя ПК с одним набором периферийных устройств. Регулируемая по высоте подставка, микрофон с шумоподавлением, и крючок для гарнитуры подчеркивают внимание к деталям и пользовательскому комфорту.

Порты включают два HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4, пару USB 3.2 Gen2 Type-C (поддерживающих DP Alt Mode, 100 Вт), четыре USB 3.2 Gen2 Type-A, LAN и 3,5-мм аудиоразъем.

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Монитор поступит в продажу в феврале по цене $1219, предоставляя профессионалам инновационные средства для повышения производительности и комфорта в рабочей среде. Philips 49B2U6900CH – это не просто устройство, а ключ к новому уровню профессионального опыта.