На глобальном сайте OnePlus появился новый смартфон Nord N30 SE. Это модель среднего уровня с базовым набором характеристик, но не лишённая некоторых интересных особенностей

OnePlus внесла новый вклад в мир мобильных технологий, представив свой последний смартфон - OnePlus Nord N30 SE. Устройство обещает внушительные возможности на фоне конкурентов своего класса.

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Смартфон оснащен 6,72-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 2400х1080 пикселей. Хотя частота обновления экрана пока не раскрывается, ожидается стандартный показатель 60 Гц. Интересно, что сканер отпечатков пальцев присутствует, но остается загадкой, интегрирован ли он в экран или в кнопку включения.

Фотографический потенциал впечатляет, особенно 50-мегапиксельной основной камерой с диафрагмой f/1.8, способной создавать удивительные 108-мегапиксельные снимки. Дополнительный датчик глубины поднимает планку для портретов, а встроенная 8-мегапиксельная фронтальная камера обеспечивает качественные селфи.

Внутри установлен процессор MediaTek Dimensity 6020, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной. Аккумулятор на 5000 мАч поддерживает быструю 33-ваттную зарядку, принося 51% заряда всего за 30 минут. Важные элементы, такие как стереодинамики и NFC для бесконтактных платежей, также включены.

Габариты устройства – 165,6 х 76 х 7,99 мм, вес – 193 грамма. Прошивка базируется на Android 13, обеспечивая пользователю современный опыт использования.

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На данный момент цена OnePlus Nord N30 SE остается под вопросом, но энтузиасты уже ожидают информацию о стоимости этого устройства, которое обещает стать конкурентоспособным предложением среди смартфонов среднего уровня.